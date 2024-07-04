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Mermi boynundan girdi çenesine saplandı! 18 yaşındaki Aykan Yazar hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Pendik'te 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada hayatının şokunu yaşadı. Yanından geçen bir otomobildeki kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Aykan Yazar'a mermi isabet etti. Ensesinden giren mermi Yazar'ın çenesine saplandı. Talihsiz genç yaşadıklarını şok içinde anlattı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 15:30 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 15:31
Mermi boynundan girdi çenesine saplandı! 18 yaşındaki Aykan Yazar hayatının şokunu yaşadı 1

İstanbul Pendik'te 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada hayatının şokunu yaşadı.

Mermi boynundan girdi çenesine saplandı! 18 yaşındaki Aykan Yazar hayatının şokunu yaşadı 2

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Pendik Velibaba Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte evine doğru yürüyordu.

Mermi boynundan girdi çenesine saplandı! 18 yaşındaki Aykan Yazar hayatının şokunu yaşadı 3

KURŞUN BOYNUNDAN GİRDİ

Bu sırada seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi, Yazar ve arkadaşına ateş etti. Kurşun Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yaralanmadı. Neye uğradığını şaşıran Yazar boynunu tuttu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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