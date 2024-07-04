Mermi boynundan girdi çenesine saplandı! 18 yaşındaki Aykan Yazar hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Pendik'te 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada hayatının şokunu yaşadı.
Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Pendik Velibaba Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte evine doğru yürüyordu.
KURŞUN BOYNUNDAN GİRDİ
Bu sırada seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi, Yazar ve arkadaşına ateş etti. Kurşun Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yaralanmadı. Neye uğradığını şaşıran Yazar boynunu tuttu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.