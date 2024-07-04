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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ rögar hattı kuvvetli yağış nedeniyle çöktü! 2 otomobil ve kamyonet çukura düştü

İstanbul'da uyarıların peş peşe geldiği yağış Bayrampaşa'da hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İSKİ'nin rögar hattı çöktü. Çökmeyle birlikte oluşan çukura 2 otomobil ve bir kamyonet vinçle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 16:36 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 16:36
İstanbul Bayrampaşa’da İSKİ rögar hattı kuvvetli yağış nedeniyle çöktü! 2 otomobil ve kamyonet çukura düştü 1

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sebebiyle İSKİ tarafından inşaata bağlanacak olan rögar hattı çöktü.

İstanbul Bayrampaşa’da İSKİ rögar hattı kuvvetli yağış nedeniyle çöktü! 2 otomobil ve kamyonet çukura düştü 2

Çökmenin ardından oluşan çukura düşen 2 otomobil ve kamyonet vinçle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa’da İSKİ rögar hattı kuvvetli yağış nedeniyle çöktü! 2 otomobil ve kamyonet çukura düştü 3

Olay saat 11.00'da Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi Mücahit Sokak üzerinde meydana geldi.

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