İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ rögar hattı kuvvetli yağış nedeniyle çöktü! 2 otomobil ve kamyonet çukura düştü

İstanbul'da uyarıların peş peşe geldiği yağış Bayrampaşa'da hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İSKİ'nin rögar hattı çöktü. Çökmeyle birlikte oluşan çukura 2 otomobil ve bir kamyonet vinçle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.