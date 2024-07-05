Türkiye 1.070 puanla 3 ülkeyi ezdi geçti: Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu!

Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesi açıklandı ve Türkiye'nin bu listedeki dikkat çekici yükselişi gözlerden kaçmadı. Listenin yayınlanmasının ardından, tüm dünya gökyüzündeki güç dengesine odaklandı. Global Firepower'ın kapsamlı analizlerine göre, Türkiye'nin hava gücünü artırmak için yaptığı yatırımlar ve stratejik hamleler, ülkenin listenin üst sıralarına doğru tırmanmasına olanak sağladı. İki basamak birden yükselen Türkiye, bu değişimle hem bölgesel hem de küresel denklemlerdeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.