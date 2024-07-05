Türkiye 1.070 puanla 3 ülkeyi ezdi geçti: Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu!

Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesi açıklandı ve Türkiye'nin bu listedeki dikkat çekici yükselişi gözlerden kaçmadı. Listenin yayınlanmasının ardından, tüm dünya gökyüzündeki güç dengesine odaklandı. Global Firepower'ın kapsamlı analizlerine göre, Türkiye'nin hava gücünü artırmak için yaptığı yatırımlar ve stratejik hamleler, ülkenin listenin üst sıralarına doğru tırmanmasına olanak sağladı. İki basamak birden yükselen Türkiye, bu değişimle hem bölgesel hem de küresel denklemlerdeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.
Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesi sonunda yayınlandı ve Türk Hava Kuvvetleri'nden sevindiren haber geldi. Ülkelerin askeri güçlerini çeşitli kriterler ışığında değerlendiren platform, Türkiye'nin hava gücündeki yükselişini tescilledi. Listenin bu yılki yıldızı hiç kuşkusuz iki basamak birden yükselerek dikkatleri üzerine çeken Türkiye oldu.
Türkiye'nin son yıllarda hava kuvvetlerine yaptığı yatırımlar, askeri uzmanlar ve stratejistler tarafından yakından izleniyor. Yerli üretim projelerinden modern savaş uçaklarının envantere katılmasına kadar birçok alanda atılan adımlar, Türkiye'nin hava gücünü önemli ölçüde artırdı. Özellikle milli savaş uçağı projeleri ve insansız hava araçlarındaki (İHA) başarılar, Türkiye'nin bu alandaki iddiasını perçinliyor. Global Firepower raporunda da bu gelişmelere geniş yer verilmiş durumda.
İşte o liste...
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan