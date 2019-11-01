Karbonhidrat nedir? Ne işe yarar, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat içeren besinler nelerdir?

Karbonhidratlar su ve minerallerin vücutta tutulmasını sağlarlar. Proteinin enerji olarak kullanılmasını engelleyerek, kas kaybını önlerler. Lifler de karbonhidratın bir çeşididir ve bağırsakların hareketini arttırarak kabızlığı engellerler. Beyin dokusu enerji için sadece karbonhidrat kullanır.

Karbonhidratların diğer bir faydası ise, vücutta elektrolit ve su dengesinin sağlanmasına imkan tanımaları. Ayrıca karbonhidratların içerdiği posa, basit şeker emilimini hızlandırıyor ve kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Süt ürünlerinin içerdiği laktoz ise kalsiyum emilimini hızlandırıyor. Bu da kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor.