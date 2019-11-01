Karbonhidrat nedir? Ne işe yarar, hangi besinlerde bulunur? Karbonhidrat içeren besinler nelerdir?
Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan karbonhidrat, vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlarken, sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olur. İyi karbonhidrat, yavaş sindirilirken kötü karbonhidrat ise kana çabuk karışarak kan seviyesini ani şekilde yükseltir. Karbonhidrat içeren yiyecekler nelerdir? Karbonhidratların yararları ve zararları nelerdir? İşte detaylar...
Karbonhidratlar su ve minerallerin vücutta tutulmasını sağlarlar. Proteinin enerji olarak kullanılmasını engelleyerek, kas kaybını önlerler. Lifler de karbonhidratın bir çeşididir ve bağırsakların hareketini arttırarak kabızlığı engellerler. Beyin dokusu enerji için sadece karbonhidrat kullanır.
Karbonhidratların diğer bir faydası ise, vücutta elektrolit ve su dengesinin sağlanmasına imkan tanımaları. Ayrıca karbonhidratların içerdiği posa, basit şeker emilimini hızlandırıyor ve kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Süt ürünlerinin içerdiği laktoz ise kalsiyum emilimini hızlandırıyor. Bu da kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor.
Karbonhidratların faydası vücutta elektrolit ve su dengesinin sağlanmasına imkan tanımaları. Ayrıca karbonhidratların içerdiği posa, basit şeker emilimini hızlandırıyor ve kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Süt ürünlerinin içerdiği laktoz ise kalsiyum emilimini hızlandırıyor. Bu da kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor.
Karbonhidratları başlıca iki gruba ayırabiliriz:
1-Basit Karbonhidratlar:
Basit Karbonhidratlar basit moleküler yapılarından dolayı çok çabuk sindirilip hızlıca kana karışırlar ve kan şekerinde ani yükselmelere neden olurlar.
Kan şekerinde hızlı yükselmeler olduğunda vücudumuz ani tepkiler vererek aşırı insülin salgılar ve kandaki şeker seviyesi normalin de altına düşer. Hipoglisemi olarak bilinen bu kan şekeri düşüklüğü mide kazınmaları, aşırı açlık, halsizlik ve ruh hali değişiklikleri olarak fiziksel etkisini hissettirir. Bu ani mide kazınmaları daha fazla şekerli besin tüketmemize sebep olarak kısır bir döngü oluşturur. Bir başka deyişle, kan şekerimizi ani yükselten şekerli gıdalar tükettiğimizde bir kaç saat sonra hissettiğimiz mide kazınmalarından dolayı daha fazla şekerli gıda tüketme ihtiyacı duyarız ve bu da yeni mide kazınmaları doğurur.
Basit Karbonhidratları suni ve doğal olarak ikiye ayrılır.