İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı

Türkiye soğuk havanın etkisine girerken İstanbul'a sadece 2,5 saatlik uzaklıkta bulunan Bolu Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü. Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

01.11.2019 17:34 - Son Güncelleme: 01.11.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





