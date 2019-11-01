İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı
Türkiye soğuk havanın etkisine girerken İstanbul'a sadece 2,5 saatlik uzaklıkta bulunan Bolu Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü. Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.
01.11.2019 17:34
- Son Güncelleme: 01.11.2019 17:51
Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
DİĞER GALERİLER