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İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı

Türkiye soğuk havanın etkisine girerken İstanbul'a sadece 2,5 saatlik uzaklıkta bulunan Bolu Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü. Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

01.11.2019 17:34 - Son Güncelleme: 01.11.2019 17:51
İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.

İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

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İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı

Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.

İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı
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