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Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye kehanetleri ise...

Tarihin en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...

07.11.2019 15:13 - Son Güncelleme: 07.11.2019 15:22
Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye kehanetleri ise...

Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye kehanetleri ise...

BABA VANGA'NIN 2020 YILINA DAİR ÖNGÖRÜLERİ

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast girişimi düzenlenecek! Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Başarılı olup olmayacağı konusunda bir görüş yok ancak Putin'in dikkat etmesi lazım.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye kehanetleri ise...

Trump gizemli bir hastalıktan etkilenecek ve işitme kaybı yaşayacak. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye kehanetleri ise...

Avrupa'nın bütünlüğü sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek.

Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkunç! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye kehanetleri ise...

Trenler güneş ışığı ile çalışmaya başlayacak.

Petrol popülerliğini kaybedecek ve dünya biraz da olsa huzura erecek.

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