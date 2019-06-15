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Merakla bekleniyordu! Batırılan uçaktan ilk görüntüler...

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek dün düzenlenen törenle kıyıya yarım mil uzaklıkta batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi.

15.06.2019 15:44 - Son Güncelleme: 15.06.2019 16:09
Merakla bekleniyordu! Batırılan uçaktan ilk görüntüler...

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma ile dalış turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için geçen Mart ayında İbrice Limanı'na Antalya'dan getirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dün İtalyan Koyu mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta 30 metre derinliğe batırıldı.

AİRBUS A330 TİPİ DEV UÇAK DENİZDE BATIRILDI TIKLA VE İZLE

Merakla bekleniyordu! Batırılan uçaktan ilk görüntüler...

Batırılan yolcu uçağı, İbrice Limanı'nda dalış merkezi işleten dalış eğitmeni Savaş Yapman ve bir grup dalgıç tarafından deniz dibinde görüntülendi.

Merakla bekleniyordu! Batırılan uçaktan ilk görüntüler...

Uçak batığının hem dalış turizmine, hem de balık çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirten Yapman, yerli ve yabancı birçok dalışçının bölgeye gelmesini beklediklerini söyledi.

Merakla bekleniyordu! Batırılan uçaktan ilk görüntüler...

Batırılan dev uçağın ilk görüntüleri çeken su altı dalgıç hocası Özkan Arsu, "Uçağı batırmamızın üzerinden saatler geçti, ama ilgi çok fazla. Bölge su altı turizmine canlılık getireceğine inandığımız uçağı görüntüledik.

Merakla bekleniyordu! Batırılan uçaktan ilk görüntüler...

Uçağın şimdiden balıkların ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda balığın, bizim gibi su altında uçağın içinde olduğunu gördük "dedi.

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