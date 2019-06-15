Merakla bekleniyordu! Batırılan uçaktan ilk görüntüler...
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek dün düzenlenen törenle kıyıya yarım mil uzaklıkta batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi.
15.06.2019 15:44
- Son Güncelleme: 15.06.2019 16:09
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma ile dalış turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için geçen Mart ayında İbrice Limanı'na Antalya'dan getirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dün İtalyan Koyu mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta 30 metre derinliğe batırıldı.
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