Yeşilçam filmi Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i kimdir? Sevil Üstekin'in son hali görenleri şaşırttı

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda kameralara karşısına geçen Sevil Üstekin'in, Seyid'in eşi Hacer'i canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Sevil Üstekin'in daha sonra ortalardan kayboldu. Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü. Son görüntüsü ise görenleri çok şaşırttı. İşte Kapıcılar Kralı'nın Hacer'inin son hali...

15.06.2019 16:21 - Son Güncelleme: 15.06.2019 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





