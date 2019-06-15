Yeşilçam filmi Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i kimdir? Sevil Üstekin'in son hali görenleri şaşırttı
Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda kameralara karşısına geçen Sevil Üstekin'in, Seyid'in eşi Hacer'i canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Sevil Üstekin'in daha sonra ortalardan kayboldu. Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü. Son görüntüsü ise görenleri çok şaşırttı. İşte Kapıcılar Kralı'nın Hacer'inin son hali...
Kapıcılar Kralı'nda Hacer karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. 1969' da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı.
Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile dizilerde oynamaya başladı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim,Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde rol Ülfet Nine rolünü canlandırmıştır.
İki Avni Dilligil, bir Tv ödülü vardır.
Başta Sevil Üstekin olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.