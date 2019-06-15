20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...
A101 market her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünlerini yayınladı. 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde dikkat çeken ürünler yer almaktadır. A101 aktüel ürünler kataloğu içinde Elton Led TV bunlardan yalnızca sadece birtanesidir. 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu SEG çamaşır ve bulaşık makinesi dikkat çeken fırsatlar arasında yer alıyor. Vatandaşların en sevdiği malzemeler arasında yer alan katlanabilir piknik masası ve tabureleri bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak eden vatandaşlar için detayları derledik. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar bu sayfada.
20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ile dev fırsatlar tanıtıldı. Cuma günü öğle saatlerinde tanıtılan A101 aktüel ürünler kataloğu ile birçok teknoloji ürünü, ev eşyaları, mutfak aletleri, beyaz eşyalar uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuldu. A101 kataloğu 20 Haziran ile yıldız fırsat Elton Led TV oldu. Her hafta farklı bir Led TV'yi uygun fiyata satışa çıkaran A101 bu hafta Sunny güvencesi ile uzun yıllardır ülkemizde olan Elton'u tercih etti. Bir diğer yıldız fırsat ise Huawei'n alt markası olan Honor'ub 9 Lite modeli oldu. Katalogda Vestel'in alt markası SEG'in çamaşır ve bulaşık makinesi de yer aldı. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran ile tanıtılan dev fırsatlar...
A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran ile tanıtılan dev fırsat Elton Led TV'nin birçok üstün özelliği bulunuyor. Elton Led TV bin 399 TL gibi Led TV'ler için çok uygun sayılabilecek birfiyata satışa çıkacak. Elton Led TV'nin teknik özellikleri şöyle;
Dahili uydu alıcılı, 2x8 W ses çıkışı, 400 HZ, 2 adet HDMI girişi, 1 adet scart ve usb girişi...
A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU