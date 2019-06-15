20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...

A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran'ın sunduğu en büyük fırsatlardan biri de Huawei'n alt markası olan Honor cep telefonu olacak. Honor 9 lite daha önce de raflarda yer almış ve büyük ilgi görmüştü. Sınırlı sayıdaki Honor cep telefonları bin 199 TL'den satılacak. Honor 9'lite teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca 24 saatte garanti kapsamı ile rakiplernin önüne çıkıyor. İşte teknik özellikleri;

3000 Mah batarya, parmak okuyucu, yüz tanıma, Full HD ekran, 13+2 MP ön kamera, 13+2 MP arka kamera ve diğer özellikler...