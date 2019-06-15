GaleriYaşam

20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...

A101 market her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünlerini yayınladı. 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde dikkat çeken ürünler yer almaktadır. A101 aktüel ürünler kataloğu içinde Elton Led TV bunlardan yalnızca sadece birtanesidir. 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu SEG çamaşır ve bulaşık makinesi dikkat çeken fırsatlar arasında yer alıyor. Vatandaşların en sevdiği malzemeler arasında yer alan katlanabilir piknik masası ve tabureleri bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak eden vatandaşlar için detayları derledik. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar bu sayfada.

15.06.2019 13:38 - Son Güncelleme: 15.06.2019 13:40
20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...

20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ile dev fırsatlar tanıtıldı. Cuma günü öğle saatlerinde tanıtılan A101 aktüel ürünler kataloğu ile birçok teknoloji ürünü, ev eşyaları, mutfak aletleri, beyaz eşyalar uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuldu. A101 kataloğu 20 Haziran ile yıldız fırsat Elton Led TV oldu. Her hafta farklı bir Led TV'yi uygun fiyata satışa çıkaran A101 bu hafta Sunny güvencesi ile uzun yıllardır ülkemizde olan Elton'u tercih etti. Bir diğer yıldız fırsat ise Huawei'n alt markası olan Honor'ub 9 Lite modeli oldu. Katalogda Vestel'in alt markası SEG'in çamaşır ve bulaşık makinesi de yer aldı. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran ile tanıtılan dev fırsatlar...

20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...

A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran ile tanıtılan dev fırsat Elton Led TV'nin birçok üstün özelliği bulunuyor. Elton Led TV bin 399 TL gibi Led TV'ler için çok uygun sayılabilecek birfiyata satışa çıkacak. Elton Led TV'nin teknik özellikleri şöyle;

Dahili uydu alıcılı, 2x8 W ses çıkışı, 400 HZ, 2 adet HDMI girişi, 1 adet scart ve usb girişi...

20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...

A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ile tanıtılan bir diğer önemli fırsat Canon çok fonksiyonlu yazıcı oldu. 179 TL'ye satılacak olan ürün kredi kartına taksit imkanına sahip. Canon yazıcı tarayıcı özelliği ile de öne çıkıyor. Canon yazıcını teknik özellikleri şöyle;
4800 dpi baskı çözünürlüğü, Fine kartuş teknolojisi, tam dolu kartuşlar, tarayıcı, fotokopi, yazıcı özelliği, 2 yıl Canon Türkiye garantili...
20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...

A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran'ın sunduğu en büyük fırsatlardan biri de Huawei'n alt markası olan Honor cep telefonu olacak. Honor 9 lite daha önce de raflarda yer almış ve büyük ilgi görmüştü. Sınırlı sayıdaki Honor cep telefonları bin 199 TL'den satılacak. Honor 9'lite teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca 24 saatte garanti kapsamı ile rakiplernin önüne çıkıyor. İşte teknik özellikleri;
3000 Mah batarya, parmak okuyucu, yüz tanıma, Full HD ekran, 13+2 MP ön kamera, 13+2 MP arka kamera ve diğer özellikler...
20 Haziran 2019 A101 market indirimli ürünler hangileri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı LED TV sürprizi...

A101 20 HAZİRAN 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ile tanıtılan beyaz eşya fırsatlarından ilki SEG çamaşır makinesi oldu. SEG çamaşır makinesi Vestel Türkiye garantisi ile dikkat çekiyor. Ücretsiz kurulum ve teslimat ürünü çok daha cazip hale getiriyor. SEG çamaşır makinesi kredi kartına taksit seçeneği de sunuyor. Etiket fiyatı 1299 TL olan SEG çamaşır makinesi 7 günde teslim ediliyor. Ürünün taşıma kapasitesi 9 KG...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 1 milyon Rus polis Türkiye'ye geliyor! O yasak kalktı
1 milyon Rus polis Türkiye'ye geliyor! O yasak kalktı