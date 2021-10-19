Memurluktan istifa edip kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor! Artık başkalarına istihdam sağlıyor
Paraya para demiyor! Artık başkalarına istihdam sağlıyor. Seferihisar eyaletinde yaşam sürdüren sağlık memuru Aslıhan Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve devamlı hastalanan oğluna deva olması suretiyle evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal geliştirmeye başladı. Zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi şuurlu olarak yürüten Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteği sayesinde son dönemde ıslahı oluşturulan Ege Arısı türünün kraliçelerini üretmek üzere girişim yaptı. Doğal arıcılık; arıların fiziki yapısına uygun koşullarla arılardan ürün elde edip bu ürünlerin satışını yaparak meslek haline getirmektir.
İzmir'de sağlık memuru olarak vazife yapan anne Aslıhan Özşahin, çocuğunun sağlık problemini engelleyemeyince natural bal geliştirmeye başladı. Çocuğuna natural bal yedirmek amacıyla 2 kovanla başladığı arıcılıkta zaman amacıyla da kendini ilerleten anne 450 kovana ulaşarak, ciddi bir başarı hikayesine imza attı. Artan isteği karşılamak amacıyla memurluğu bırakan girişimci anne, şimdi genç kızları arıcılık sektörüne kazandırmak amacıyla kolları sıvadı. Özşahin, yanına aldığı 6 genç kıza arıcılık öğretiyor.
Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla kapasiteyi 450 kovana ulaştıran Özşahin, bir kraliçe arıyla başladığı işinde geçen yıl 7 bin 500 arılık kapasiteye ulaştı. Başarılı girişimci, kadın elinin değmesiyle fark yaratan işini genç kızlara öğretmek üzere 6 genç kıza istihdam kapısı açtı.
"BİLİNÇLİ VE DOĞRU ÜRETİM"
Bu işle ilgili yerli ve yabancı eğitmenlerden ders aldığını, bu süreçte Türkiye'de bu işin bilinçli yapılmadığını gördüğünü aktaran Özşahin, elde ettiği başarının aslında bilinçli ve doğru üretimin bir sonucu olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin dört bir yanına kraliçe arı gönderdiklerini vurgulayan Özşahin, şöyle devam etti:
"Suni tohumlama olmadan kraliçelerimizi yetiştiriyoruz. Bu konuda kısa sürede iyi bir isme sahip olduk. Sabahın erken saatinde kalkıp hava kararana kadar çalışıyoruz. 450 kovanım var. Bunların bir kısmını kraliçe üretmek, bir kısmını bal, bir kısmını da koloni satışı için tutuyoruz.
"SEN MEMURSUN, 1-2 SENE YAPIP BIRAKIRSIN"
Bu işe başladığımda 'kızım sen memursun ne işin var, 1-2 sene yapıp bıkarsın' diyenler vardı. Bu konuda taş koyan olmadı ancak destekleyen de olmadı. Onlar öyle dedikçe 'ben bu işi yaparım' diyorsun. Kendimi bulduğum bir iş oldu. Zorlukları çok fazla, özellikle fiziki zorluğu çok."