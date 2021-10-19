Memurluktan istifa edip kendi işinin patronu oldu! Paraya para demiyor! Artık başkalarına istihdam sağlıyor

"SEN MEMURSUN, 1-2 SENE YAPIP BIRAKIRSIN"

Bu işe başladığımda 'kızım sen memursun ne işin var, 1-2 sene yapıp bıkarsın' diyenler vardı. Bu konuda taş koyan olmadı ancak destekleyen de olmadı. Onlar öyle dedikçe 'ben bu işi yaparım' diyorsun. Kendimi bulduğum bir iş oldu. Zorlukları çok fazla, özellikle fiziki zorluğu çok."