İntihar mı cinayet mi? İstanbul'un göbeğinde sır ölüm! Araçta bu halde bulundu!
İstanbul Kağıthane'de 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ahmet Volkan Arıgüç arkadaşlarına bulunduğu yerin konumunu attıktan sonra aracının içerisinde kalbinden vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
19.10.2021 09:55
- Son Güncelleme: 19.10.2021 09:59
Kağıthane'de 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası adam, arkadaşlarına bulunduğu yerin konumunu attıktan sonra aracının içerisinde kalbinden vurulmuş halde bulundu.
Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle saatlerinde Mitsubishi marka 34 BVZ 69 plakalı aracıyla semtte bulunan sokağa geldi.