Melek İpek iki kızıyla özlemini resim çizerek gidermeye çalışıyor
Antalya'da eşi Ramazan İpek'i kendisini dövüp işkence ettiği iddiasıyla elleri kelepçeli haldeyken öldüren 31 yaşındaki Melek İpek, tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda iki kızına özlemini, resim çizerek gidermeye çalışıyor. Melek İpek, "Her aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun. Çünkü ben hep ordayım. Canım kızlarım benim. Yaşama sebeplerim" diye yazdı. İpek'in davasının ikinci duruşması 2 nisanda yapılacak. Melek İpek, büyük kızı C.D.İ. için müstakil çitleri olan iki katlı bir ev boyama resmi gönderdi. Melek İpek, C.D.İ.'ye yazdığı mektupta, "Anneciğim baraja böyle bir ev yaptıralım mı? Bence yaptıralım. Sen, ben ve İ. neler yaparız bahçesinde. Tavşanlarımız bahçede ot yer. Bence bu evin boyamasını sen yap. Tekrar bana geri gönder bakayım. Seni çoooook seviyorum.." ifadeleri yer aldı.
29.03.2021 12:48
- Son Güncelleme: 29.03.2021 13:07
Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile eşi Melek İpek arasında 7 Ocak günü tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini söyleyerek sabaha karşı evden ayrıldı.
Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu.