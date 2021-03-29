Esra Erol’da yufkacıya kaçan Hamide isimli iki elti şoke etmişti... Mağdur kocadan son dakika hamlesi! Facebook’ta açıkladı
Esra Erol'da yufkacıya kaçan Hamide isimli iki elti şoke etmişti... Mağdur koca kararını Facebook'ta açıkladı! 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine Atv canlı yayına çıktı. İki çocuğuyla ortada kalan baba Mehmet Duman'a sosyal medyada yüzlerce kişiden destek yağdı. Mağdur adam, gelen mesajlar üzerine evliliğiyle ilgili önemli bir karar aldığını Facebook üzerinden açıkladı. 2 eltinin 'Yufkacı Muammer'e kaçtığı olayın sonucu merakla bekleniyordu...
29.03.2021 12:34
- Son Güncelleme: 29.03.2021 12:55
Esra Erol'da birbirinden ilginç hayat hikayeleri izleyenleri ekran başına kilitliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta isimleri Hamide Duman olan iki eltinin 'Yufkacı Muammer' e kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkiye'nin sonucunu merak ettiği olayda yeni gelişme yaşandı.
2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına katıldı.
Duman, yayında şu ifadeleri kullandı: Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu.
Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var. Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık…