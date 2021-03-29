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Borcunu ödemeyeni silahla vurdular! "Karslı Güvenler" olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 2 ilde 30 adrese, Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çete lideri C.G. başta olmak üzere 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda, 6 silah, çok sayıda fişek, 2 balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi. Çete üyelerinin çok sayıda esnafı tefecilikle borçlandırdıkları, borcunu ödemeyenleri silahla yaraladıkları öğrenildi.

29.03.2021 16:59 - Son Güncelleme: 29.03.2021 17:11
Borcunu ödemeyeni silahla vurdular! Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece İstanbul ve Muğla'da 30 ayrı adreste 'Karslı Güvenler' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi.

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Borcunu ödemeyeni silahla vurdular! Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde etkin şekilde faaliyet gösteren çetenin, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere, üye olmak, yardım etmek, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal veya ticareti, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak, nüfuz ticareti, tefecilik, tehdit olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemlerine karıştığı tespit edildi.

Borcunu ödemeyeni silahla vurdular! Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Ekipler İstanbul ve Muğla'da 30 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri C.G.'nin de bulunduğu 16 şüpheliyi yakaladı.

Borcunu ödemeyeni silahla vurdular! Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 tabanca, 5 şarjör, 2 pompalı tüfek, 273 değişik çaplarda fişek, 77 kartuş, 1 çelik yelek, muşta, çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi.

Borcunu ödemeyeni silahla vurdular! Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Bu arada çete üyelerinden olduğu tespit edilen bir kişi, tefecilikle borçlandırılan bir esnafı evinin önünde vurmak için aracında silahıyla beklerken gözaltına alındı.