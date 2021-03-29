Borcunu ödemeyeni silahla vurdular! "Karslı Güvenler" olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon
Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 2 ilde 30 adrese, Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çete lideri C.G. başta olmak üzere 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda, 6 silah, çok sayıda fişek, 2 balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi. Çete üyelerinin çok sayıda esnafı tefecilikle borçlandırdıkları, borcunu ödemeyenleri silahla yaraladıkları öğrenildi.
29.03.2021 16:59
- Son Güncelleme: 29.03.2021 17:11
Polis ekipleri, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde etkin şekilde faaliyet gösteren çetenin, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere, üye olmak, yardım etmek, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal veya ticareti, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak, nüfuz ticareti, tefecilik, tehdit olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemlerine karıştığı tespit edildi.