Mehmet Şimşek'in hocasıydı! Korhan Berzeg hocaya ne oldu? Köpeği Tina ile birlikte 12 gündür kayıp!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası 83 yaşındaki Korhan Berzeg 12 gündür kayıp. Dünya Bankası'ndan emekli olan ve tatil için Balıkesir'e giden Berzeg köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Peki Berzeg'e ne oldu?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Prof. Dr. Korhan Berzeg (83), mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
17 Haziran'da Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
TİNA'YI İNGİLİZCE SESLENEREK ARIYORLAR
Ekipler Korhan Berzeg ile köpeği Tina'nın izine ulaşamadı. Korhan Berzeg'in kendisiyle birlikte kaybolan doberman cinsi köpeği Tina'yı, 2 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve koruma eğitimi aldırdığı öğrenildi.
Berzeg'in daha önce de doberman cinsi bir köpeği olduğu, her yere onunla birlikte gittiği, öldükten sonra da Tina'yı sahiplendiği belirtildi. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, "Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım" dedi.