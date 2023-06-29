Mehmet Şimşek’in hocasıydı! Korhan Berzeg hocaya ne oldu? Köpeği Tina ile birlikte 12 gündür kayıp!

Berzeg'in daha önce de doberman cinsi bir köpeği olduğu, her yere onunla birlikte gittiği, öldükten sonra da Tina'yı sahiplendiği belirtildi. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, "Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım" dedi.