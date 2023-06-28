Kurbanlık boğa kasabı yaraladı: Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı

'ALLAH BETERİNDEN KORUSUN'

Kurban sahiplerinden Kadir Kars da "Bizi savurdu. Allah'tan ipi bahçedeki demire geçirebildik. Sonra bahçedeki limon ağacına iple dolandı. Bir şey yapamayınca bıraktık. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun; buna şükür" diye konuştu.

Bu arada sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, öğle saatine kadar bölgede 35 kurbanlığı iğne ile sakinleştirdi.