Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyor! Arabanıza sürdüğünüz an... Görenler şaşkına döndü!

Ketçap, dört temel tat olan tatlı, ekşi, tuzlu ve acıya ek olarak beşinci bir tat olan "umami"yi de içerir. Umami tat, ağızda sulanma ve dil üzerinde tüylü bir his oluşturarak boğazı, ağzın tepe ve geri kısmını uyarır. Umami, tuzlu, ekşi, tatlı ve acı tatların birleşimiyle ortaya çıkar. Bu tat, ketçapta da bulunur ve ketçapların lezzetini zenginleştirir.