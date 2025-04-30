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Mehmet Çetin'in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler

Müge Anlı'da cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı araştırılıyor. Çetin'in kaybında şüphelerin odağındaki isimler ise yakın arkadaşı Bayram Akçay ve eşi Derya. Bugün yayına bağlanan bir tanık ikilin görüştüğüne tanık olduğunu ifade etti. İşte sır dolu kayıpla ilgili yaşanan son gelişmeler...

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takvim.com.tr
Mehmet Çetin olayında son durum ne?

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Aile, Mehmet'in en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu iddia etti.

Mehmet Çetin’in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler

Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak gizemi çözme yolunda önemli bir açıklamada bulundu.

Mehmet Çetin’in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler

Baba Ali Çetin ise oğlunun kaybolmasının ardından Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylediğini duyduğunu açıkladı. Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı
Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Mehmet Çetin’in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler

MEHMET ÇETİN YASAK AŞKA MI KURBAN GİTTİ?

Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. Derya'nın Mehmet'in kaybolduğu gün telefonunu değiştirdiği de tespit edildi. Bu durumu açıklayamayan Derya'nın o gün tarlada çalıştığı ve saat 19:00 gibi eve döndüğü ileri sürüldü. Akçay'ın akrabası da konuyla ilgili yayına bağlanarak o dönemde Bayram'ın evli bir kadınla birlikte olduğunu ve adının Derya olduğunu anlattığını söyledi. Mehmet Çetin'in eşinin isminin de Derya olması olaya ilişkin çelişkileri bir hayli artırdı.

Mehmet Çetin’in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler

"RECEP İLE İLİŞKİSİ VARDI"

Yayına bağlanan başka bir tanık ise Derya'nın mahallede Recep isimli bir kişi ile ilişkisi olduğunu duyduğunu anlattı. Tanık, Recep'in Derya'nın numarasını başka bir arkadaşına daha verdiği de ileri sürdü. Tanık bahsedilen kişinin Derya'ya telefon verdiğini söyleyerek, "Recep Bey'in o dönem tehdit aldığı konuşuluyordu. Recep Bey, Veli isimli bir kişi tarafından öldürüldü. Veli isimli şahsın eşcinsel olduğu söyleniyordu." dedi.

Mehmet Çetin olayında son durum ne?

BAŞKA ADAMLA BASTI

Derya bu sözlere hatırlamıyorum diyerek yanıt verdi. Bayram'ın programa geldiği ilk günlerde Mehmet'in Derya'yı başka bir adamla bastığını söylemesi de hatırlandı. Bayram, "Mehmet bana isim söylemedi. Derya'yı biz evlenmeden önce görüştüğü kişi ile bastım demişti" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Mehmet Çetin’in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen başka bir kadın ise; Bayram'ın kendisini para kazandırma vaadi ile tost yemeye götürdüğünü ifade ederek, "Tost yerken telefonu çaldı arayan kişi Derya'ydı." dedi.

Mehmet Çetin’in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler

BAYRAM'A SALDIRDI

Tanık, Bayram'ın Derya hakkında para karşılığı ilişkiye girdiğini söylediğini anlattı. Derya bu sözler üzerine Bayram'a saldırdı.