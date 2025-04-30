Mehmet Çetin'in eşi ve arkadaşının ilişkisi mi vardı? Tanığın ifadesi şaşkınlık yarattı! Stüdyoda birbirlerine girdiler
Müge Anlı'da cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı araştırılıyor. Çetin'in kaybında şüphelerin odağındaki isimler ise yakın arkadaşı Bayram Akçay ve eşi Derya. Bugün yayına bağlanan bir tanık ikilin görüştüğüne tanık olduğunu ifade etti. İşte sır dolu kayıpla ilgili yaşanan son gelişmeler...
takvim.com.tr
32 yaşındaki
Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Aile, Mehmet'in en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu iddia etti.
Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve
'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak gizemi çözme yolunda önemli bir açıklamada bulundu.
Baba Ali Çetin ise oğlunun kaybolmasının ardından
Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylediğini duyduğunu açıkladı. Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.
MEHMET ÇETİN YASAK AŞKA MI KURBAN GİTTİ?
Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. Derya'nın Mehmet'in kaybolduğu gün telefonunu değiştirdiği de tespit edildi. Bu durumu açıklayamayan Derya'nın o gün tarlada çalıştığı ve saat 19:00 gibi eve döndüğü ileri sürüldü. Akçay'ın akrabası da konuyla ilgili yayına bağlanarak o dönemde Bayram'ın evli bir kadınla birlikte olduğunu ve adının Derya olduğunu anlattığını söyledi.
Mehmet Çetin'in eşinin isminin de Derya olması olaya ilişkin çelişkileri bir hayli artırdı.
"RECEP İLE İLİŞKİSİ VARDI"
Yayına bağlanan başka bir tanık ise Derya'nın mahallede Recep isimli bir kişi ile ilişkisi olduğunu duyduğunu anlattı. Tanık, Recep'in Derya'nın numarasını başka bir arkadaşına daha verdiği de ileri sürdü. Tanık bahsedilen kişinin Derya'ya telefon verdiğini söyleyerek,
"Recep Bey'in o dönem tehdit aldığı konuşuluyordu. Recep Bey, Veli isimli bir kişi tarafından öldürüldü. Veli isimli şahsın eşcinsel olduğu söyleniyordu." dedi.