MEHMET ÇETİN YASAK AŞKA MI KURBAN GİTTİ?

Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. Derya'nın Mehmet'in kaybolduğu gün telefonunu değiştirdiği de tespit edildi. Bu durumu açıklayamayan Derya'nın o gün tarlada çalıştığı ve saat 19:00 gibi eve döndüğü ileri sürüldü. Akçay'ın akrabası da konuyla ilgili yayına bağlanarak o dönemde Bayram'ın evli bir kadınla birlikte olduğunu ve adının Derya olduğunu anlattığını söyledi. Mehmet Çetin'in eşinin isminin de Derya olması olaya ilişkin çelişkileri bir hayli artırdı.