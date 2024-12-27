Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre önce kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk yaşamaya başladı.
Ünlü çift, bir dargın bir barışık yürüttükleri aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Erbil ve Ceylan, son olarak TikTok'ta katıldıkları bir canlı yayınla gündem oldu.
Erbil, yayın sırasında "Abi yenge ile ne zaman evlendin sen?" sorusuna "İmam nikahım var" yanıtını verdi. Bunun üzerine TikTok kullanıcısı "Abi artık değiştirme vakti geldi" ifadelerini kullandı. Mali ise genç sevgilisine dönüp gülümsemekle yetindi.
Gülseren Ceylan'a da "Yenge ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor alışveriş?" sorusu yöneltildi. Erbil, "Alışverişini bak herkes biliyor" derken Ceylan, TikTok kullanıcısına "Seninle muhatap olmuyorum" yanıtını verdi.
TikTok kullanıcısı "Para için evlilik yapmıyorum ben" deyince ise Ceylan yayından ayrıldı.
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın o anları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Mehmet Ali Erbil'in geldiği duruma bak" yorumunda bulunurken bir başkası "Ne işin var senin böyle yayınlarda" dedi.
"MAHALLEDE 65 YAŞINDA BİR ADAMLA GÖRÜŞECEK HALİM YOK"
Gülseren Ceylan, geçen aylarda Erbil ile güçlü ve zengin olduğu için birlikte olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok.
Doğruya doğru Allah Allah ya... Tabii ki de onun güçlü olması ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani.
Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi... Hepsinin etkisi var yani. Sizin kriterleriniz yok mu hayatta?"