Bir sosyal medya kullanıcısı "Mehmet Ali Erbil'in geldiği duruma bak" yorumunda bulunurken bir başkası "Ne işin var senin böyle yayınlarda" dedi.

"MAHALLEDE 65 YAŞINDA BİR ADAMLA GÖRÜŞECEK HALİM YOK" Gülseren Ceylan, geçen aylarda Erbil ile güçlü ve zengin olduğu için birlikte olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok.

Doğruya doğru Allah Allah ya... Tabii ki de onun güçlü olması ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani.