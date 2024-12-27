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Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift, TikTok'ta katıldıkları canlı yayınla bir kez daha tüm dikkatleri üzerlerine topladı. TikTok'ta Mehmet Ali Erbil fena ti'ye alınırken Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:48 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:54
Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre önce kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk yaşamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Ünlü çift, bir dargın bir barışık yürüttükleri aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Erbil ve Ceylan, son olarak TikTok'ta katıldıkları bir canlı yayınla gündem oldu.

Tiktok'ta rezil anlar... Mehmet Ali Erbil'i maskara ettiler!

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Erbil, yayın sırasında "Abi yenge ile ne zaman evlendin sen?" sorusuna "İmam nikahım var" yanıtını verdi. Bunun üzerine TikTok kullanıcısı "Abi artık değiştirme vakti geldi" ifadelerini kullandı. Mali ise genç sevgilisine dönüp gülümsemekle yetindi.

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Gülseren Ceylan'a da "Yenge ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor alışveriş?" sorusu yöneltildi. Erbil, "Alışverişini bak herkes biliyor" derken Ceylan, TikTok kullanıcısına "Seninle muhatap olmuyorum" yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

TikTok kullanıcısı "Para için evlilik yapmıyorum ben" deyince ise Ceylan yayından ayrıldı.

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın o anları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Tiktok'ta rezil anlar... Mehmet Ali Erbil'i maskara ettiler!

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Bir sosyal medya kullanıcısı "Mehmet Ali Erbil'in geldiği duruma bak" yorumunda bulunurken bir başkası "Ne işin var senin böyle yayınlarda" dedi.

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

"MAHALLEDE 65 YAŞINDA BİR ADAMLA GÖRÜŞECEK HALİM YOK"

Gülseren Ceylan, geçen aylarda Erbil ile güçlü ve zengin olduğu için birlikte olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok.

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Doğruya doğru Allah Allah ya... Tabii ki de onun güçlü olması ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani.

Mehmet Ali Erbil Tiktok’ta fena ti’ye alındı! Gülseren Ceylan dayanamayıp yayından çıktı!

Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi... Hepsinin etkisi var yani. Sizin kriterleriniz yok mu hayatta?"