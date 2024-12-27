21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Sesi, şarkıları, yaşadığı aşklar, girdiği polemikler, çocukları... İbrahim Tatlıses, attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başardı.
Ünlü türkücü, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. 21 kilo veren 72 yaşındaki Tatlıses, sırrını açıkladı.
Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarınca görüntülenen İbrahim Tatlıses, samimi açıklamalarda bulundu.
Verdiği kilolarıyla dikkat çeken Tatlıses, şu sözlerle sırrını sevenleriyle paylaştı: "Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim.
Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok.