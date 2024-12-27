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21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerinden düşmedi. Son zamanlarda çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla çok konuşulan Tatlıses, son olarak verdiği kilolarla gündeme geldi. 21 kilo veren 72 yaşındaki ünlü şarkıcı, sırrını açıkladı. "20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı" diyen Tatlıses, beslenme düzeninden bahsetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 13:40 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 13:40
21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Sesi, şarkıları, yaşadığı aşklar, girdiği polemikler, çocukları... İbrahim Tatlıses, attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başardı.

21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Ünlü türkücü, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. 21 kilo veren 72 yaşındaki Tatlıses, sırrını açıkladı.

21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarınca görüntülenen İbrahim Tatlıses, samimi açıklamalarda bulundu.

21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Verdiği kilolarıyla dikkat çeken Tatlıses, şu sözlerle sırrını sevenleriyle paylaştı: "Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim.

21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok.

21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Canım gidiyor ama ne yapayım? Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı.

21 kilo verdi! 72’lik İbrahim Tatlıses’ten 20 yıl sonra bir ilk! Zayıflamasının sırrı meğer...

Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece"