15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay ile 2023 Aralık'ta Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, 12 Aralık'ta Demir adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Doğum anına ait fotoğraf karelerini Instagram hesabından paylaşan Kandemir, şunları söyledi: "Heyecandan asla uyuyamadığım, hamileliğimin bitişine bir çıtır üzüldüğüm, korku, mutluluk ve heyecanın tavan yaptığı inanılmaz ilginç bir gün...

Sonucu mükemmel ama... Çok güzel bir serüveni şükür sağlıkla tamamladık. Şimdi bambaşkasına başlama zamanı"