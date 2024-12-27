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15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Abdullah Karatay ile geçen yıl dünyaevine giren Tuğçe Kandemir, 12 Aralık'ta Demir adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Kandemir, bebeğiyle birlikte olduğu yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kandemir'in gönderisine yazdığı not takipçilerini gülümsetti.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:38
15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay ile 2023 Aralık'ta Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine girmişti.

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Ünlü çift, 12 Aralık'ta Demir adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Doğum anına ait fotoğraf karelerini Instagram hesabından paylaşan Kandemir, şunları söyledi: "Heyecandan asla uyuyamadığım, hamileliğimin bitişine bir çıtır üzüldüğüm, korku, mutluluk ve heyecanın tavan yaptığı inanılmaz ilginç bir gün...

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Sonucu mükemmel ama... Çok güzel bir serüveni şükür sağlıkla tamamladık. Şimdi bambaşkasına başlama zamanı"

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

YENİ PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcıdan minik bebeğiyle yeni bir paylaşım geldi. Kandemir, bebeğiyle birlikte yer aldığı yeni kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Şarkıcı Instagram gönderisine '(Zorla okutulan Maşallah! butonuyum' yazdı. Kandemir'in esprili mesajı görenleri güldürdü.

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Kandemir, paylaşımına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

İşte Tuğçe Kandemir'in minik bebeğiyle yaptığı o paylaşım...

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Tuğçe Kandemir ve oğlu Demir

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Tuğçe Kandemir ve oğlu Demir

15 gün önce anne olan Tuğçe Kandemir’den minik bebeğiyle gülümseten paylaşım!

Tuğçe Kandemir ve oğlu Demir