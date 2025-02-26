Ramazan’da lazer epilasyon yaptırılır mı? Oruçluyken lazere gidilir mi?
Oruç tutan kişiler, lazer epilasyon ve ağda gibi kişisel bakım uygulamalarının orucu etkileyip etkilemediğini merak ediliyor. Oruçluyken lazer yaptırmanın ya da ağda uygulamanın orucu bozup bozmadığı sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki oruçluyken lazere gidilir mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama!
takvim.com.tr
Ramazan'da kişisel bakımına devam etmek isteyenler, lazer epilasyonun oruca etkisini merak ediyor. Oruçluyken lazer yaptırmanın hükmü konusunda, uygulamanın yapıldığı bölgenin de önemli olduğu belirtiliyor. Bu konuda
Diyanet açıklamalarda bulundu. Peki lazer epilasyon orucu bozar mı? İşte merak edilenler…
ORUÇLUYKEN LAZERE GİDİLİR Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, vücuttaki kılların herhangi bir yöntemle alınması orucu bozmaz.
🔴 Çünkü orucun bozulmasına sebep olan durumlar yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktır. Kıl almak veya aldırmak bu kapsamda değerlendirilmediğinden orucu etkilemez.
🔴 Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır.
İslam'a göre, bir kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüz hariç tüm bedenidir. Kadınlar arasında ise diz kapağı ile göbek arası avret kabul edilir.
🔴 Dolayısıyla zorunlu bir durum olmadıkça, bir kadının veya erkeğin mahrem bölgelerini başkasına göstermesi caiz değildir. Bu bağlamda, ağda ya da
lazer epilasyon gibi işlemler için kişinin, mahrem bölgelerini başkalarına açması dinen uygun olmadığı gibi, bu işlemi yapan kişinin de bakması ve dokunması helal kabul edilmez (Merğinânî, el-Hidâye, 4/368-370).