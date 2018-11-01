Felaket kız büyüdü! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

İnternet ortamında yıllardır birçok mizansene konu olan Felaket Kız olarak tanınan Zoë Roth'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

1 Kasım 2018 Perşembe, 07:19:56 Güncelleme: 07:32:24
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Felaket kız büyüdü! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

"Felaket Kız" büyüdü, internete yeni fotoğrafları düştü.

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Felaket kız büyüdü! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Facebook, Twitter ya da herhangi bir sosyal ağda dolaşırken en az bir kez görmüşsünüzdür.

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Felaket kız büyüdü! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Küçük bir kız, yanmakta olan bir evin önünde kameraya dönerek bir gülücük atıyor.

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Felaket kız büyüdü! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Peki, bu fotoğrafın hikayesinin ne olduğunu ya da Disaster Girl (Felaket Kız) lakaplı bu küçük kıza ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

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Felaket kız büyüdü! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Felaket Kız, bugünlerde 18 yaşında bir Amerikalı genç kız olan Zoë Roth'tan başkası değil.

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