Felaket kız büyüdü! Son hali görenleri şaşkına çeviriyor
İnternet ortamında yıllardır birçok mizansene konu olan Felaket Kız olarak tanınan Zoë Roth'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor.
1 Kasım 2018 Perşembe, 07:19:56
Güncelleme: 07:32:24
"Felaket Kız" büyüdü, internete yeni fotoğrafları düştü.
Facebook, Twitter ya da herhangi bir sosyal ağda dolaşırken en az bir kez görmüşsünüzdür.
Küçük bir kız, yanmakta olan bir evin önünde kameraya dönerek bir gülücük atıyor.
Peki, bu fotoğrafın hikayesinin ne olduğunu ya da Disaster Girl (Felaket Kız) lakaplı bu küçük kıza ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Felaket Kız, bugünlerde 18 yaşında bir Amerikalı genç kız olan Zoë Roth'tan başkası değil.