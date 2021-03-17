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Meğer herkesi böyle uyutmuş! İnanılmaz Kurtuluş'taki Bear Grylls'in tüm foyası ortaya çıktı...

İnanılmaz Kurtuluş programı ile adından söz ettiren Büyük Britanyalı Bear Grylls isimli maceraperest, 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. İnanılmaz Kurtuluş'ta Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki, Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesin ağzını açık bırakan bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte "cesur çocuk" lakaplı Bear Grylls ile ekranlara gelen İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri...

17.03.2021 05:28 - Son Güncelleme: 17.03.2021 05:42
Meğer herkesi böyle uyutmuş! İnanılmaz Kurtuluş'taki Bear Grylls'in tüm foyası ortaya çıktı...

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor.

Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meğer herkesi böyle uyutmuş! İnanılmaz Kurtuluş'taki Bear Grylls'in tüm foyası ortaya çıktı...

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

Meğer herkesi böyle uyutmuş! İnanılmaz Kurtuluş'taki Bear Grylls'in tüm foyası ortaya çıktı...

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

Meğer herkesi böyle uyutmuş! İnanılmaz Kurtuluş'taki Bear Grylls'in tüm foyası ortaya çıktı...

Ve burada da araçlar görünüyor.

Meğer herkesi böyle uyutmuş! İnanılmaz Kurtuluş'taki Bear Grylls'in tüm foyası ortaya çıktı...

Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.