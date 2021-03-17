Meğer herkesi böyle uyutmuş! İnanılmaz Kurtuluş'taki Bear Grylls'in tüm foyası ortaya çıktı...
İnanılmaz Kurtuluş programı ile adından söz ettiren Büyük Britanyalı Bear Grylls isimli maceraperest, 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. İnanılmaz Kurtuluş'ta Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki, Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programında herkesin ağzını açık bırakan bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte "cesur çocuk" lakaplı Bear Grylls ile ekranlara gelen İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri...
17.03.2021 05:28
- Son Güncelleme: 17.03.2021 05:42