Marketten aldı eve geldiğinde şokla karşılaştı! Aldığı ürünün içinden...
Kocaeli'de bir marketten alışveriş yapan vatandaşın aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı. Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.
Marketten aldı eve geldiğinde şokla karşılaştı! Aldığı ürünün içinden çıkan herkesi şaşırttı. Kocaeli'de yaşayan Ayşe Emer, marketten aldığı kaşar peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti. Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, yaptığı açıklamada, oğlunun tost istemesi üzerine peyniri kestiğinde içinden eldiven çıktığını söyledi. Emer, firmanın hijyen kurallarını hiçe saydığını belirterek, ilgili bakanlıklara suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Aldığı kaşar peynirini tost yapmak için kesen Emer, peynirin içerisinden çıkan ameliyat eldivenini görünce büyük şok yaşadı. Emer, durumu bildirmek için zincir marketin yönetimi ile iletişime geçmek istedi. Zincir market yetkililerine ulaşamayan Emer, içerisinden ameliyat eldiveni çıkan peyniri üreten firmaya ile iletişime geçti.
"BUGÜN ELDİVEN ÇIKIYORSA, YARIN MASKE DE ÇIKABİLİR"
Marketten aldığı kaşar peyniri kestiği zaman içinden çıkan eldiveni görünce şoke olduğunu belirten Emer, "Çocuğum tost istedi. Markete gittim. Ünlü market zincirinden peynir aldım. Eve geldim, ertesi gün tostu yapmak için peyniri dolaptan çıkarttım. Keserken içinden mavi bir şey belirdi. Kesmeye devam edince içinden eldiven çıktı.