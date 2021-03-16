Marketten aldı eve geldiğinde şokla karşılaştı! Aldığı ürünün içinden...

Firma yetkilileri, hatalarını gidermek için kendilerine bir koli süt ürünü gönderebileceklerini söyledi. Daha önce de aynı firmanın ürettiği süt içerisinden saç çıktığını söyleyen Emer, firmanın hijyen kurallarını hiçe saydığını belirterek, ilgili bakanlıklara suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.