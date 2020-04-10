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Meğer bunu Türkler öğretmiş! Bu gerçekler sizi çok şaşırtacak

Birazdan okuduklarınız sonrasında bildiğiniz her şeyi unutacaksınız. İnsanın doğasında olan öğrenme isteği, bilmediğimiz bir şeyi, bir bilgiyi ya da bir görseli fark ettiğinde harekete geçiyor. Bu nedenle yeni şeyler öğrenmek bizlere cazip geliyor. İnternette dolaşırken de devamlı yeni bilgiler öğreniyoruz. İşte sizi bir hayli şaşırtacak o ilginç bilgiler.

10.04.2020 12:59 - Son Güncelleme: 10.04.2020 12:59
Meğer bunu Türkler öğretmiş! Bu gerçekler sizi çok şaşırtacak

İlginç bilgiler duyduğumuzda bunlar ilgimizi çekiyor. İnsanın doğasında olan öğrenme isteği, bilmediğimiz bir şeyi, bir bilgiyi ya da bir görseli fark ettiğinde harekete geçiyor. Bu nedenle yeni şeyler öğrenmek bizlere cazip geliyor. Bizlerde pek fazla kişinin bilmediği en ilginç bilgileri sizler için derdik. İnsan beyninden, hayvanlar dünyasına, uzaydan, dünyamıza kadar pek çok konu hakkında en ilginç bilgiler burada! Bakalım bunları biliyor musunuz?

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Meğer bunu Türkler öğretmiş! Bu gerçekler sizi çok şaşırtacak

Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır.

Meğer bunu Türkler öğretmiş! Bu gerçekler sizi çok şaşırtacak

Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız, yanınızdan biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girersiniz.

Meğer bunu Türkler öğretmiş! Bu gerçekler sizi çok şaşırtacak

Google Earth programıyla Dünya'nın her yerini görüntüleyerek gezebilirsiniz. Ancak insanların % 95'i sadece kendi evine bakıyor.

Meğer bunu Türkler öğretmiş! Bu gerçekler sizi çok şaşırtacak

Anadolu ve Orta Asya'da, gelinin üzerine şans ve mutluluk getirmesi için darı atma geleneği vardır. "Darısı Başına" sözü buradan gelmektedir.

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