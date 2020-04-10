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Milyonlar bu görüntüleri izledi! Genç kadının kalçasından...

Genç kadın yıllarca kalçasındaki adı konulamayan şişlikle yaşadı. Buna yıllarca tahammül etse de en sonunda canına tak etti, ağrılara dayanamadı ve fenomen doktorun kapısını çaldı. Bu doktor enteresan operasyonlarla bilinen Sandra Lee ya da sosyal medyada bilinen adıyla Dr.Pimple. Genç kadının kalçasındaki şişliği de el atan Dr.Pimple'ın bu videosu yine milyonlar kişi tarafından izlenirken, genç kadının kalçasından çıkanlar herkesi şaşırttı.

10.04.2020 16:14 - Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





