Günlük burç yorumları – 10 Nisan 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Nisan 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında geçecek. Fakat, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Yaşantınızdaki kişi ile bazı konularda aykırı düşüyorsunuz. Sizin romantik yapınızı onun anlaması zaman alabilir.
BOĞA:
Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.. Çalışma hayatınızda ayrıntıcı davranarak, en önemli olayları kaçırabilirsiniz. Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
İKİZLER.
Bugün, kombinasyon işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken, mantıksal yönünüz ağır basıyor. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara gelmesine izin vermemelisiniz.
YENGEÇ:
Arkadaşlarınızın fikrinden yola çıkarak, işinizle ilgili farklı yöntemleri denemek isteyebilirsiniz. Merkür sekizinci evinizdeki ileri hareketi, yatırım konularınızın hız kazanacağını gösteriyor. Çevresel koşulların birden açıldığını görmek, sizi olumlu etkiliyor. . Bugün yakınlarınızdan yardım alabilirsiniz.
ASLAN:
Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevkleriniz çok önemli. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile kişilik çatışmalarından vazgeçmeli ve onun da fikirlerine saygı göstermelisiniz.