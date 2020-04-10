Günlük burç yorumları – 10 Nisan 2020 Cuma

ASLAN:

Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevkleriniz çok önemli. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile kişilik çatışmalarından vazgeçmeli ve onun da fikirlerine saygı göstermelisiniz.



