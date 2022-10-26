Meğer başarıları doğuştanmış! Hürrem gibi sevilmek için Kanuni’nin burcu! Osmanlı Padişahlarının burçları ortaya çıktı! Güçlü biri için 4. Murat...

Fatih Sultan Mehmed'ten IV. Murad'a, Genç Osman'dan II. Abdülhamid'e Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özellikleri ve burçlarını sizler için derledi. Oldukça aşk dolu bir şekilde Hürrem'e bağlı olan Kanuni'nin burcu merak edilirken güçlü yapısıyla ve azmiyle dikkat çeken 4. Murat'ın burcu da sık sık aratılıyor. İşte padişahların burçları ve konu hakkında merak edilenler...