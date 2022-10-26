Bartın’da hayatını kaybeden madencinin çocuğu doğdu! Hem babasının hem Başkan Erdoğan’ın dediği isim verildi: Sungur Selçuk

Elif Ayvaz, 23 Ekim'de Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. İki gün hastanede kalan Ayvaz, daha sonra 3 kilo 165 gram doğan bebeği ile evine geldi. Bebeğe Erdoğan'ın da isteği ile 'Sungur Selçuk' adı verildi.