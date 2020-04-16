Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var

Coffin dance adı verilen bu videolarda görülen ekip ise, bir film sahnesi ya da bir klipten alıntı değil. Tabutları dans ederek taşıma Gana'da süregelen eski bir gelenek. Amacı ölüleri neşe içinde uğurlamak. Bu geleneğin görüntüleri ilk olarak BBC tarafından belgesel tadında çekilen bir videoda paylaşıldı. Tabii ki videoda akımda kullanılan ve melodisi akıllarda kalan o şarkı yok.

