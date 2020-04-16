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Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var

Son dönemin en çok konuşulan videolarından biri bu, dans ederek cenazeyi taşıyan adamlar. Hemen hemen her platformda gördüğümüz bu akımın ismi ise Coffin Dance... Birçok kişinin dalga geçtiği bu video aslında çok hüzünlü bir hikayeyi barındırıyor.

16.04.2020 17:42 - Son Güncelleme: 16.04.2020 17:42
Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var

Sosyal medyada neredeyse her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Özellikle gülmeye ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ise yepyeni ve bol eğlenceli bir akımla karşı karşıyayız; coffin dance. Son zamanlarda tabut taşıyıp dans eden bir grubun videosunu içeren "Coffin dance" videolarına çok sık rastlar olduk.

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Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var

"Tabutla dans etmek" anlamına gelen Coffin Dance, sosyal medyada komik başarısızlıklarla sonuçlanan videoların sonuna eklenip yeni bir akım oluşmasına sebep oldu. Onlarca farklı versiyonu bulunan coffin dance videoları ise pek çok kişi tarafından paylaşıldı. Peki coffin dance akımı nereden geliyor?

Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var

Son dönemde sosyal medya yeni bir akımla çalkalanıyor. Komik başarısızlıklarla sonuçlanan videoların sonuna dans edip tabut taşıyan adamların eklendiği videolar pek çok kişi tarafından paylaşılıyor.

Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var

Coffin dance adı verilen bu videolarda görülen ekip ise, bir film sahnesi ya da bir klipten alıntı değil. Tabutları dans ederek taşıma Gana'da süregelen eski bir gelenek. Amacı ölüleri neşe içinde uğurlamak. Bu geleneğin görüntüleri ilk olarak BBC tarafından belgesel tadında çekilen bir videoda paylaşıldı. Tabii ki videoda akımda kullanılan ve melodisi akıllarda kalan o şarkı yok.

Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var

Afrika ülkelerinde, özellikle de Gana'da oldukça yaygın olan bu gelenek, 7 kişilik bir ekip tarafından düzenleniyor. Bu kişilere tabutu dans ederek taşımaları için para ödeniyor.Tabut, dans ve müzik eşliğinde gezdiriliyor. Hayatını kaybedenler neşe içinde uğurlanıyor. Yas tutanların gülümsemesi için böyle bir gelenek yapılıyor.

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