Meğer ardında bambaşka bir hikaye varmış! Cenazede dans eden adamlar 'Coffin Dance'in ardında bakın ne var
Son dönemin en çok konuşulan videolarından biri bu, dans ederek cenazeyi taşıyan adamlar. Hemen hemen her platformda gördüğümüz bu akımın ismi ise Coffin Dance... Birçok kişinin dalga geçtiği bu video aslında çok hüzünlü bir hikayeyi barındırıyor.
Sosyal medyada neredeyse her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Özellikle gülmeye ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ise yepyeni ve bol eğlenceli bir akımla karşı karşıyayız; coffin dance. Son zamanlarda tabut taşıyıp dans eden bir grubun videosunu içeren "Coffin dance" videolarına çok sık rastlar olduk.
Coffin dance adı verilen bu videolarda görülen ekip ise, bir film sahnesi ya da bir klipten alıntı değil. Tabutları dans ederek taşıma Gana'da süregelen eski bir gelenek. Amacı ölüleri neşe içinde uğurlamak. Bu geleneğin görüntüleri ilk olarak BBC tarafından belgesel tadında çekilen bir videoda paylaşıldı. Tabii ki videoda akımda kullanılan ve melodisi akıllarda kalan o şarkı yok.
Afrika ülkelerinde, özellikle de Gana'da oldukça yaygın olan bu gelenek, 7 kişilik bir ekip tarafından düzenleniyor. Bu kişilere tabutu dans ederek taşımaları için para ödeniyor.Tabut, dans ve müzik eşliğinde gezdiriliyor. Hayatını kaybedenler neşe içinde uğurlanıyor. Yas tutanların gülümsemesi için böyle bir gelenek yapılıyor.