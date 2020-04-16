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Çiğ et yiyip, kan içiyorlar! Dünyanın en tehlikeli ve en ilkel kabilesi şoke etti

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabilelerden biri de Raute. Raute Kabilesi dünyanın en ilkel kabilelerinden biri olarak biliniyor. Kabile üyeleri yakaladıkları maymun etini yerken, kabile üyesi bir kişi öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar. İşte dünyanın en ilginç kabilesi...

16.04.2020 18:21 - Son Güncelleme: 16.04.2020 18:25
Çiğ et yiyip, kan içiyorlar! Dünyanın en tehlikeli ve en ilkel kabilesi şoke etti

Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.

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Çiğ et yiyip, kan içiyorlar! Dünyanın en tehlikeli ve en ilkel kabilesi şoke etti

Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı.

Çiğ et yiyip, kan içiyorlar! Dünyanın en tehlikeli ve en ilkel kabilesi şoke etti

Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

Çiğ et yiyip, kan içiyorlar! Dünyanın en tehlikeli ve en ilkel kabilesi şoke etti

Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

Çiğ et yiyip, kan içiyorlar! Dünyanın en tehlikeli ve en ilkel kabilesi şoke etti

Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.

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