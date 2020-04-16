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Osmanlı'nın aslan evcilleştirip, ABD'yi vergiye bağlayıp dize getiren paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

Osmanlı Devleti, ismi günümüzde pek anılmayan ama yaşadıkları dönem devletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok kahraman ve kahramanlık hikayeleri ile dolu. Onlardan biri de Cezayirli Hasan Paşa. Evcil bir aslan ile dolaşan, ABD'ye vergiye bağlayan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Osmanlı Devletine pek çok büyük hizmeti bulunmasına rağmen tarihte pek fazla ismi anılmayan, hayatının her anı aksiyonla geçmiş, sıradan bir çocuğun Sadrazamlığa yükseldiği film gibi bir hayat öyküsü sahip olan Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız.

16.04.2020 15:11 - Son Güncelleme: 16.04.2020 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





