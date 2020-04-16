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Osmanlı'nın aslan evcilleştirip, ABD'yi vergiye bağlayıp dize getiren paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

Osmanlı Devleti, ismi günümüzde pek anılmayan ama yaşadıkları dönem devletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok kahraman ve kahramanlık hikayeleri ile dolu. Onlardan biri de Cezayirli Hasan Paşa. Evcil bir aslan ile dolaşan, ABD'ye vergiye bağlayan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Osmanlı Devletine pek çok büyük hizmeti bulunmasına rağmen tarihte pek fazla ismi anılmayan, hayatının her anı aksiyonla geçmiş, sıradan bir çocuğun Sadrazamlığa yükseldiği film gibi bir hayat öyküsü sahip olan Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız.

16.04.2020 15:11 - Son Güncelleme: 16.04.2020 15:11
Osmanlı'nın aslan evcilleştirip, ABD'yi vergiye bağlayıp dize getiren paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

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Osmanlı'nın aslan evcilleştirip, ABD'yi vergiye bağlayıp dize getiren paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti. Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

Osmanlı'nın aslan evcilleştirip, ABD'yi vergiye bağlayıp dize getiren paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

Osmanlı'nın aslan evcilleştirip, ABD'yi vergiye bağlayıp dize getiren paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

Hedeflediği gibi orduya girmişti ama denizlerden uzak kalmış, karada savaşıyordu.

Osmanlı'nın aslan evcilleştirip, ABD'yi vergiye bağlayıp dize getiren paşası: Cezayirli Hasan Paşa...

KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Kaderini değiştiren olay ise, kazandığı para ile aldığı bir gemiyi kullanarak İstanbul'dan, Cezayir'e yola çıkma kararıydı.

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