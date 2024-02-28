Maymun değil hırsız! Yakalanacağını anlayınca ağaca tırmandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitime ihtiyaç duyan özel çocuklara eğitim hizmeti veren bir özel kurumda ve sağlık ocağında meydana gelen hırsızlık olaylarının ihbar edilmesiyle birlikte Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerini harekete geçti.

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Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası incelemelerde bulundu. Kurum sahibi ise oyun odası olarak kullanılan odada bulunan ve içerisinde 7 bin TL bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, iş yerinin arka bahçesinin camı ile parmaklığının kırıldığını ve yaklaşık toplam zararın 30 bin TL olduğunu tespit etti.



