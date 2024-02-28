21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı'da mide bulandıran olay: Ne olur onları bulun

25 yıllık eşi Hüseyin'in, genç kadını kaçırdığını iddia eden Dursun, Müge Anlı'dan yardım istedi. Erkek kardeşi Yakup ve yengesi Raziye'nin engelli olduğu için onların iki çocuğuna kendisinin baktığını ifade eden Hacer Dursun, eşinin Kezban'a madde vermiş olabileceğine dikkat çekti.

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Hacer Dursun, yeğenini evladı gibi gördüğünü ve 5 yaşından beri kendi baktığını söyleyerek, "21 yaşındaki benim çiçeğime nasıl kıydın Hüseyin? Benim hayatımı mahvettin onun hayatını mahvetme" dedi