21 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı'da mide bulandıran olay: Ne olur onları bulun

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın 28 Şubat tarihli yayınında Hacer Dursun, 28 yıllık eşinin 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia ederek soluğu Müge Anlı'da aldı. Kezban'ın 5 yaşından beri kendi yanında büyüdüğünü söyleyen hala Hacer Dursun, yeğeninin 50 yaşındaki kocasının elinde olduğunu ifade etti. Olay karşısında şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, azgın teke sendromu diyerek Kezban'ı kaçıran Hüseyin'e tepki gösterdi. İşte Kezban Ünal olayının detayları...
Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Dursun, yeğeninin yaklaşık 1,5 ay önce Konya'dan kaybolduğunu açıkladı.
"MADDE VERMİŞ OLABİLİR"
25 yıllık eşi Hüseyin'in, genç kadını kaçırdığını iddia eden Dursun, Müge Anlı'dan yardım istedi. Erkek kardeşi Yakup ve yengesi Raziye'nin engelli olduğu için onların iki çocuğuna kendisinin baktığını ifade eden Hacer Dursun, eşinin Kezban'a madde vermiş olabileceğine dikkat çekti.
Hacer Dursun, yeğenini evladı gibi gördüğünü ve 5 yaşından beri kendi baktığını söyleyerek, "21 yaşındaki benim çiçeğime nasıl kıydın Hüseyin? Benim hayatımı mahvettin onun hayatını mahvetme" dedi