Mayısın sonuna yaklaşırken o illerde kar sürprizi
Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklıkları hala mevsim normallerine gelemedi. Yurt genelinde 19 Mayıs'ta sıcaklık bir anda düştü. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'nın bazı illerine kar yağdı.
19.05.2022 17:27 - Son Güncelleme: 19.05.2022 17:27
Doğu Karadeniz'de son bir haftadır mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar süprizi yaşandı.
Havaların birdenbire soğumasıyla birlikte sahil kesimlerindeki yağmur yağışı yaylalarda yerini kar yağışına bıraktı.
Mayıs ayının 19'unda Giresun'un Kümbet Yaylası yaşanan kar yağışı ile birlikte yeniden beyaz gelinliğini giyerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.