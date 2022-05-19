Son dakika: Malatya Battalgazi'de tek katlı ev çöktü! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki kuzeni yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tek katlı ev yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken enkaz altında kalan iki çocuktan biri yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
19.05.2022 20:00 - Son Güncelleme: 19.05.2022 20:04
Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.