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Son dakika: Malatya Battalgazi'de tek katlı ev çöktü! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki kuzeni yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tek katlı ev yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken enkaz altında kalan iki çocuktan biri yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

19.05.2022 20:00 - Son Güncelleme: 19.05.2022 20:04
Son dakika: Malatya Battalgazi’de tek katlı ev çöktü! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki kuzeni yaralandı

Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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Son dakika: Malatya Battalgazi’de tek katlı ev çöktü! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki kuzeni yaralandı

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinin Fırat Mahallesi'ndeki bir metruk evin duvarı çöktü.

Son dakika: Malatya Battalgazi’de tek katlı ev çöktü! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki kuzeni yaralandı



Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Son dakika: Malatya Battalgazi’de tek katlı ev çöktü! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki kuzeni yaralandı

Çöken duvarın altında kalan Suriye uyruklu Muhammed Şeho (11) hayatını kaybetti, kendisiyle aynı ismi taşıyan kuzeni Muhammed Şeho (10) da yaralandı.

Son dakika: Malatya Battalgazi’de tek katlı ev çöktü! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki kuzeni yaralandı

Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

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