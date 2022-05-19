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Haberler Yaşam 19 Mayıs'a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

19 Mayıs'a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

19 Mayıs, bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları yayınlandı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün o fotoğrafları.

19.05.2022 11:42 - Son Güncelleme: 19.05.2022 11:43
19 Mayıs’a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk, 1935 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte.

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19 Mayıs’a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk, 12 Eylül 1936'da Adana Kız Enstitüsü'nü ziyaret etti.

19 Mayıs’a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk, 13 Kasım 1937'de Sivas Lisesi'nde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Mayıs’a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersinde görülüyor. Atatürk'e İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve pilot Sabiha Gökçen eşlik etti.

19 Mayıs’a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersinde görülüyor.

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