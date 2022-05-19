19 Mayıs'a özel olarak paylaşıldı! İşte Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
19 Mayıs, bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları yayınlandı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün o fotoğrafları.
19.05.2022 11:42 - Son Güncelleme: 19.05.2022 11:43