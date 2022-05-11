Bu karar tüm çiftleri ilgilendiriyor: Cinsel birliktelik yaşamamak boşanma sebebi sayıldı
Gaziantep'te aile mahkemesinin verdiği karar evli çiftler için emsal oluşturacak nitelikte. Halk arasında 'başım ağrıyor bu gece olmaz' diyerek ifade edilen cinsel birliktelik yaşamama durumu boşanma sebebi sayıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenen H.K.'nın annesi K.K., oğlu ve gelininin düğünden sonra balayına gittiklerini belirterek, "Balayından dönüşte gelinim ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Aralarında bir problem olduğunu anlayınca oğlumla konuştum. Oğlum da bana cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. Biz gelinimizi çok seviyorduk. Psikolojik tedavi için doktora götürdük. Gaziantep'te tavsiyeler üzerine başka bir doktora gittik. Gelinim doktora bir defa gitti ama daha sonra gitmedi, tavsiyelerine de uymadı. Oğlumla arkadaş gibiydiler. Evli gibi bir halleri yoktu" dedi. İşte detaylar...
Gaziantep'te, yaşayan H.K., 2018 yılının Temmuz ayında kendisi gibi öğretmen olan D.N.K. ile evlendi. H.K., evliliklerinin üzerinden belirli bir süre geçmesine karşın eşi ile cinsel birliktelik yaşayamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.
Gaziantep 5'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında H.K., eşinin istememesi nedeniyle cinsel ilişkiye girmediklerini ve evliliklerinin bu nedenle ilerleyemediğini söyledi. Eşinin bu konuda kendisine geçerli bir sebep iletmediğini belirten H.K., bunun için evliliklerinin sonlandırılmasını talep etti.
"BALAYINDA DAHİ BİRLİKTELİK OLMADI"
Mahkemede tanık olarak dinlenen H.K.'nın annesi K.K., oğlu ve gelininin düğünden sonra balayına gittiklerini belirterek, "Balayından dönüşte gelinim ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Aralarında bir problem olduğunu anlayınca oğlumla konuştum. Oğlum da bana cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi.