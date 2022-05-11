Bu karar tüm çiftleri ilgilendiriyor: Cinsel birliktelik yaşamamak boşanma sebebi sayıldı

Biz gelinimizi çok seviyorduk. Psikolojik tedavi için doktora götürdük. Gaziantep'te tavsiyeler üzerine başka bir doktora gittik. Gelinim doktora bir defa gitti ama daha sonra gitmedi, tavsiyelerine de uymadı. Oğlumla arkadaş gibiydiler. Evli gibi bir halleri yoktu" dedi.