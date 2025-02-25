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Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alır mı? Hangi tazminatı alır? Şartları neler?

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir çalışan, işveren tarafından işten çıkarılan bir çalışan gibi tazminat hakkına sahip değildir. Ancak bazı özel koşullar altında, kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların da tazminat alması mümkün olabilir. Peki işten tazminat alarak ayrılmanın yolları neler? İşte merak edilenler…

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takvim.com.tr
Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alır mı? Hangi tazminatı alır? Şartları neler?

İş hayatında bazı durumlarda çalışanlar, kendi isteğiyle işten ayrılma kararı alabilirler. Ancak bu durumda en çok merak edilen sorulardan biri, kendi isteğiyle işten ayrılan bir kişinin tazminat alıp almayacağıdır. Peki kendi isteğiyle işten ayrılan biri tazminat alır mı? İşte şartları!

Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alır mı? Hangi tazminatı alır? Şartları neler?

KENDİ İSTEĞİYLE İŞTEN AYRILAN HANGİ TAZMİNATI ALIR?

Belirli koşullar altında kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların tazminat alması mümkün olabilir. Koşullardan bazıları:

Sağlık Problemleri

Çalışanın sağlık durumu, işini yapmasını imkansız hale getirebilir. Bu durumda, sağlık raporu ile kanıtlanarak işten ayrılan çalışanın tazminat talep etmesi mümkündür.

İşverenin Hukuki ve Ahlaki Yükümlülüklerine Uymaması

İşverenin çalışana yönelik mobbing, cinsel taciz veya benzeri ahlaki ve hukuki kurallara aykırı davranışlarda bulunması, çalışanın haklı fesih yaparak tazminat almasına yol açabilir.

Askerlik Hizmeti

Erkek çalışanlar, askerlik hizmetini yerine getirebilmek için işten ayrıldıklarında tazminat hakkına sahiptir. Askerlik durumu belgelendiren resmi evraklarla başvuru yapılması gerekir.

Emeklilik ve Yaşlılık Aylığı

Emeklilik hakkını kazanan veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanan bir çalışan, kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat alabilir. Bu durumda, SGK'dan alınacak belgelerle emeklilik durumu kanıtlanmalıdır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alır mı? Hangi tazminatı alır? Şartları neler?

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir çalışanın tazminat hakkı kazanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. En Az 1 Yıl Çalışma Süresi: Çalışanın aynı iş yerinde en az bir yıl boyunca çalışmış olması gerekir.

2. Belgelerle Destekleme: Çalışan, işten ayrılma nedenini sağlık raporu, askerlik belgesi veya emeklilik belgesi gibi resmi belgelerle kanıtlamalıdır.

3. Dilekçe ile Başvuru: Çalışan, işten ayrılma kararını ve tazminat talebini içeren bir dilekçe ile işverene başvuruda bulunmalıdır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alır mı? Hangi tazminatı alır? Şartları neler?

Tazminat hesaplamasında dikkate alınan bazı önemli faktörler şunlardır:

1. Çalışma Süresi: Çalışanın işyerinde geçirdiği süre, tazminatın miktarını doğrudan etkiler. Daha uzun süre çalışan bir kişi, daha yüksek tazminat alır.

2. Brüt Ücret: Tazminat hesaplanırken, çalışanın brüt maaşı esas alınır. Net maaş değil, brüt maaş üzerinden hesaplama yapılır.

3. İkramiye ve Ek Haklar: Çalışanın sahip olduğu ikramiye, prim ve diğer ek haklar da tazminata dahil edilerek toplam tutar hesaplanır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alır mı? Hangi tazminatı alır? Şartları neler?

(Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)