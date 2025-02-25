Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alır mı? Hangi tazminatı alır? Şartları neler?

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir çalışanın tazminat hakkı kazanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. En Az 1 Yıl Çalışma Süresi: Çalışanın aynı iş yerinde en az bir yıl boyunca çalışmış olması gerekir.

2. Belgelerle Destekleme: Çalışan, işten ayrılma nedenini sağlık raporu, askerlik belgesi veya emeklilik belgesi gibi resmi belgelerle kanıtlamalıdır.

3. Dilekçe ile Başvuru: Çalışan, işten ayrılma kararını ve tazminat talebini içeren bir dilekçe ile işverene başvuruda bulunmalıdır.