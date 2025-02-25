Diş ipi kullanımı neden önemli? Bilinmeyen 5 şaşırtıcı faydası

◼ Plymouth Üniversitesi'nde hijyenist ve diş terapisti olan Morag Powell'a göre, dişlerimizde sürekli büyümeye çalışan sümüksü bir biyofilm bulunur. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, bu plak tabakasını büyük ölçüde temizler. Ancak diş ipi kullanmadan diş aralarındaki ulaşılması zor bölgelerde biriken bakteri plaklarından tamamen kurtulmak mümkün değildir.

◼ Bu, zamanla olgunlaşarak diş eti hastalığına neden olabilir. İlk aşamada diş etlerinde kızarıklık, şişme ve kanama gibi belirtiler görülse de, enfeksiyon burada durmaz ve vücuda yayılabilir. Diş hekimliği alanında uzman olan Dr. Zoe Brookes, diş eti sağlığının tüm vücut için kritik olduğunu belirterek, "Avucunuzun içinde büyük bir enfekte yara olduğunu hayal edin. Diş eti hastalığınız varsa, vücudunuz benzer büyüklükte bir enfeksiyonla mücadele ediyor demektir" ifadelerini kullanıyor.