Diş ipi kullanımı neden önemli? Bilinmeyen 5 şaşırtıcı faydası
Her sabah diş ipi kullanmak, yalnızca dişlerinizi korumakla kalmaz, genel sağlığınıza da önemli katkılarda bulunur. Pek çok kişi ağız hijyeninin sadece diş kaybını önlemeye yardımcı olduğunu düşünse de, diş eti hastalıkları kalp rahatsızlıklarından bağışıklık sistemine kadar birçok sağlık sorunuyla bağlantılı olabilir. Bu nedenle düzenli diş ipi kullanımı, ağız sağlığınızı iyileştirmenin yanı sıra genel sağlığınızı korumanın da önemli bir adımıdır. Peki diş ipini ne kadar sıklıkla kullanılmalı? İşte merak edilenler...
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Sabah ve akşam dişlerinizi fırçalamak ağız sağlığınızı korumak için önemli bir adım olsa da, diş ipi kullanmayı ihmal etmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. The Daily Telegraph'ın haberine göre, Birleşik Krallık'ta her 10 kişiden yalnızca üçü düzenli olarak diş ipi kullanıyor. Ancak bu alışkanlık sadece çürük ve diş eti hastalıklarını önlemekle kalmıyor. Aynı zamanda diş eti gevşemesi riskini azaltır. Peki diş ipi nasıl kullanılır? İşte bilinmesi gerekenler…
DİŞ İPİ KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Diş ipi kullanmayı ihmal etmek, diş eti hastalıklarının yanı sıra kalp hastalığı, bunama ve Tip 2 diyabet gibi kronik rahatsızlıklara yol açabilir.
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Plymouth Üniversitesi'nde hijyenist ve diş terapisti olan Morag Powell'a göre, dişlerimizde sürekli büyümeye çalışan sümüksü bir biyofilm bulunur. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, bu plak tabakasını büyük ölçüde temizler. Ancak diş ipi kullanmadan diş aralarındaki ulaşılması zor bölgelerde biriken bakteri plaklarından tamamen kurtulmak mümkün değildir.
◼ Bu, zamanla olgunlaşarak diş eti hastalığına neden olabilir. İlk aşamada diş etlerinde kızarıklık, şişme ve kanama gibi belirtiler görülse de, enfeksiyon burada durmaz ve vücuda yayılabilir. Diş hekimliği alanında uzman olan Dr. Zoe Brookes, diş eti sağlığının tüm vücut için kritik olduğunu belirterek,
ifadelerini kullanıyor. "Avucunuzun içinde büyük bir enfekte yara olduğunu hayal edin. Diş eti hastalığınız varsa, vücudunuz benzer büyüklükte bir enfeksiyonla mücadele ediyor demektir"
◼ Powell, diş ipi kullanımının önemini vurgularken, bu alışkanlığın sadece diş sağlığınızı değil, genel sağlığınızı da koruyacağını belirtiyor.
Günde sadece birkaç dakika ayırarak diş ipi kullanmak, hem diş hekimlerinin takdirini kazanmanızı hem de ciddi sağlık problemlerinden korunmanızı sağlayabilir. DİŞ İPİNİN İNSAN SAĞLIĞINA 5 OLUMLU ETKİSİ 1. Diş İpi Kullanımı Felç Riskini Azaltabilir
🔸 Güney Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmalara göre, diş ipi kullanımı felç geçirme riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Haftada bir diş ipi kullanan kişilerde felç riski %44 oranında düşerken, atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atışı) geliştirme oranının da %12 daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ağızdaki iltihabın vücutta iltihaba yol açması, kalp ve felç gibi sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir.