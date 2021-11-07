Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Pendik’te yol ortasında kafasından vurulan Umut Özaki’den acı haber
İstanbul Pendik'te yol verme kavgasında kafasından vurulan Umut Özaki'den acı haber geldi. Özaki'nin akrabası, yaptığı paylaşımda "Kayın biraderim Umut Özaki'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah…" ifadelerini kullandı. Özaki'nin Masterchef'in jürisi Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
07.11.2021 12:02
- Son Güncelleme: 07.11.2021 12:02
Kan donduran olay, geçen hafta İstanbul Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, Umut Özaki (31) ile başka bir otomobilin sürücüsü E.E (36) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.