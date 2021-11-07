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Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Pendik’te yol ortasında kafasından vurulan Umut Özaki’den acı haber

İstanbul Pendik'te yol verme kavgasında kafasından vurulan Umut Özaki'den acı haber geldi. Özaki'nin akrabası, yaptığı paylaşımda "Kayın biraderim Umut Özaki'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah&hellip;" ifadelerini kullandı. Özaki'nin Masterchef'in jürisi Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

07.11.2021 12:02 - Son Güncelleme: 07.11.2021 12:02
Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Pendik’te yol ortasında kafasından vurulan Umut Özaki’den acı haber

Kan donduran olay, geçen hafta İstanbul Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, Umut Özaki (31) ile başka bir otomobilin sürücüsü E.E (36) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Pendik’te yol ortasında kafasından vurulan Umut Özaki’den acı haber

TRAFİKTE KAFASINDAN VURULMUŞTU
Olay büyüyünce E.E. ruhsatsız silah ile Özaki'yi başından vurdu. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Pendik’te yol ortasında kafasından vurulan Umut Özaki’den acı haber

E.E., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Pendik’te yol ortasında kafasından vurulan Umut Özaki’den acı haber

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli E.E.'yi ikamet adresinde olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ile birlikte yakaladı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Pendik’te yol ortasında kafasından vurulan Umut Özaki’den acı haber

Şüpheli E.E. hakkında yapılan incelemede "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Tehdit", "Açıktan Hırsızlık", "Kasten Yaralama" ve "Motosiklet Hırsızlığı" gibi suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi.

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