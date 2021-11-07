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Eskişehir'de korkunç olay! İşten çıkarıldı binayı ateşe verdi! 200 kişi tahliye edildi

Eskişehir Odunpazarı'nda şoke eden bir olay yaşandı. 11 katlı bir binada kapıcı olarak çalışan Yunus Emre Aydoğdu, işten çıkarılınca binayı ateşe verdi. Büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis ekiplerince tahliye edildi.

07.11.2021 10:19 - Son Güncelleme: 07.11.2021 11:38
Eskişehir’de korkunç olay! İşte çıkarıldı binayı ateşe verdi! 200 kişi tahliye edildi

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak üzerindeki 4 bloktu sitenin 11 katlı C bloğu çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti.

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Eskişehir’de korkunç olay! İşte çıkarıldı binayı ateşe verdi! 200 kişi tahliye edildi

BİNADAKİ 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis ekiplerince tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kapıcı dairesi ve çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir’de korkunç olay! İşte çıkarıldı binayı ateşe verdi! 200 kişi tahliye edildi

"İŞTEN ÇIKARMALARINA KIZIP YAKTIM"
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olayla soruşturma başlatırken, yangını bugün işten çıkarılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun(28) çıkardığını tespit etti.

Eskişehir’de korkunç olay! İşte çıkarıldı binayı ateşe verdi! 200 kişi tahliye edildi

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü suç Araştırma ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangın çıkardıktan sonra kaçan Aydoğdu, yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf eden Aydoğdu'nun "İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım" dediği öğrenildi.

Eskişehir’de korkunç olay! İşte çıkarıldı binayı ateşe verdi! 200 kişi tahliye edildi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydoğdu, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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