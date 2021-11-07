Eskişehir'de korkunç olay! İşten çıkarıldı binayı ateşe verdi! 200 kişi tahliye edildi
Eskişehir Odunpazarı'nda şoke eden bir olay yaşandı. 11 katlı bir binada kapıcı olarak çalışan Yunus Emre Aydoğdu, işten çıkarılınca binayı ateşe verdi. Büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis ekiplerince tahliye edildi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak üzerindeki 4 bloktu sitenin 11 katlı C bloğu çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti.
"İŞTEN ÇIKARMALARINA KIZIP YAKTIM"
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olayla soruşturma başlatırken, yangını bugün işten çıkarılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun(28) çıkardığını tespit etti.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü suç Araştırma ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangın çıkardıktan sonra kaçan Aydoğdu, yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf eden Aydoğdu'nun "İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım" dediği öğrenildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydoğdu, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.