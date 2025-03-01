Maslak'ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı
İstanbul Maslak'ta benzin almak için bir istasyona uğrayan iş insanı Zafer Soydan bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan Mustafa K. "Seni öldüreceğim" diyerek Soydan'a saldırırken, istasyon görevlileri saldırganı dubalarla kovaladı. İşte ilginç olayın detayları...
takvim.com.tr
Olay, 20 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında İstanbul
Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan, arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek'te geldiği bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından mekandan çıkan Soydan, aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.
BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI
Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra
Maslak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Soydan burada yakıt alacağı sıradada Bebek'te gördüğü kişi 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırmaya başladı.
ÇALIŞANLAR DUVALARLA KOVALADI Saldırıyı gören istasyon çalışanları ellerine aldıkları dubalarla şüpheliye müdahale etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı iş insanı için çalışanlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soydan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Soydan polise verdiği ifadede kimseyle husumetinın olmadığını, kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.