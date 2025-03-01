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Maslak'ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

İstanbul Maslak'ta benzin almak için bir istasyona uğrayan iş insanı Zafer Soydan bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan Mustafa K. "Seni öldüreceğim" diyerek Soydan'a saldırırken, istasyon görevlileri saldırganı dubalarla kovaladı. İşte ilginç olayın detayları...

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takvim.com.tr
Maslak’ta iş insanına saldırı!

Olay, 20 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan, arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek'te geldiği bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından mekandan çıkan Soydan, aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.

Maslak’ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Soydan burada yakıt alacağı sıradada Bebek'te gördüğü kişi 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırmaya başladı.

Maslak’ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

ÇALIŞANLAR DUVALARLA KOVALADI
Saldırıyı gören istasyon çalışanları ellerine aldıkları dubalarla şüpheliye müdahale etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maslak’ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı iş insanı için çalışanlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soydan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Maslak’ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

Soydan polise verdiği ifadede kimseyle husumetinın olmadığını, kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

Maslak’ta iş insanına saldırı!

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı.

Maslak’ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Onlarca saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin Musa K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Musa K. Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yakalandı.

Maslak’ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Maslak’ta iş insanına saldırı! Çalışanlar dubalarla kovaladı

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Musa K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.