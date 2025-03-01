KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | KPSS şart mı, başvuru tarihleri ne zaman?
Kamu sektöründe memur olmak isteyenler 2025 yılına ilişkin personel alımı ilanları yayımlandı. 47 farklı kamu kurumu, toplamda 3.626 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SSB, TÜBİTAK, TMSF ve pek çok belediye yer alıyor. Peki kamu ilanları için kadro dağılımı nedir? İşte memur alımı şartları…
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Kamuya çeşitli kadrolarla 3.626 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları ve tarihleri birçok kişi tarafından takip ediliyor. Bu kurumlar uzman yardımcıları, teknisyenler, araştırmacılar, memurlar, zabıta memurları, itfaiye erleri ve büro personeli gibi birçok kadroda personel istihdam edecek. İlanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular kabul edilmeye başlandı. Peki memur alımı için başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler…
2025 PERSONEL ALIMI İLANLARI
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, 10 zabıta memuru alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak ve 28 Mart'ta sona erecek. Adaylar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler için Bayrampaşa Belediyesi'nin resmi duyurularını takip edebilir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 20 Şubat'ta başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar, üniversite bünyesinde çeşitli kadrolarda görevlendirilecek. Başvurular için detaylı bilgiler ve başvuru şartları, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilir.
Abdullah Gül Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi, bünyesinde çalıştırmak üzere 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, büro personeli, destek personeli ve psikolog kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 19 Şubat'ta başlayacak ve 5 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını üniversitenin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek.
Bakırköy Belediyesi
Bakırköy Belediyesi, 60 memur alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, zabıta memuru ve genel memur kadrolarına yönelik olacak. Başvurular 7 Nisan'da başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek. Başvuru yapacak adaylar, gerekli şartlar ve başvuru detayları için Bakırköy Belediyesi'nin resmi duyurularını takip edebilir.