KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | KPSS şart mı, başvuru tarihleri ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapmak için giriş sınavı düzenleyecek. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak ve yazılı bölüm 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da klasik usulle yapılacak. Başvurular 3 Mart 2025'te başlayıp 14 Mart 2025'te sona erecek.

Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alacak. Bu alımda, 200 kişi hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, 50 kişi ise mühendislik fakültelerinden olacak. Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılacak. Sınavlar 10-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek, yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Başvurular 7 Nisan 2025 tarihinde başlayıp 16 Nisan 2025'te sona erecek.