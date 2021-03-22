Maskesiz bir şekilde bankaya girmek isteyen anne-kız pes dedirtti! Polise 40 dakika direndiler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken Bursa'dan pes dedirten bir haber geldi. Banka şubesine maskesiz girmek isteyen, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, "Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum" dedi.
22.03.2021 15:09
- Son Güncelleme: 22.03.2021 15:09