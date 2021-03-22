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Yüzde 8 ya da 10! Ek ödeme tutarı artacak mı? 268-456 lira artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

13 milyon emekli vatandaş ek ödeme tutarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu yıl artış yaşanıp yaşanmayacağını konusunda yapılan açıklamaları takip ediyor. 2021 yılının ilk haftası yılın ilk zammını alan emekliler şimdi de maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde artış görülecek. Farklı formüller gündeme gelmesi taleplerden birisi olarak öne çıkıyor.

22.03.2021 16:11 - Son Güncelleme: 22.03.2021 16:12
Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı? 268-456 lira artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

Emekliler "Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı?" sorusunun yanıtı merak etmeye başladı. Ek ödeme tutarının yüzde 4'ten 10'a çıkması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor. Farklı formüller de konuşuluyor. Emekliye ödenen ek ödeme tutarının yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

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Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı? 268-456 lira artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

SON GELİŞMELER

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın artırılmasını istiyor.

Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı? 268-456 lira artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.

Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı? 268-456 lira artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.

Yüzde 8 ya da 10 ek ödeme tutarı artacak mı? 268-456 lira artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

EN ÇOK 690 TL

Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak.