Yüzde 8 ya da 10! Ek ödeme tutarı artacak mı? 268-456 lira artış yaşanabilir! Emekliler için karar alındığı an...

13 milyon emekli vatandaş ek ödeme tutarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu yıl artış yaşanıp yaşanmayacağını konusunda yapılan açıklamaları takip ediyor. 2021 yılının ilk haftası yılın ilk zammını alan emekliler şimdi de maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde artış görülecek. Farklı formüller gündeme gelmesi taleplerden birisi olarak öne çıkıyor.

22.03.2021 16:11 - Son Güncelleme: 22.03.2021 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





