Marmaris'te vatandaşlar koronavirüs tanımadı!
Tüm dünyayı esir alan koronavirüsün korkusu bile güzel havayı görenleri evlerinde tutamadı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler, sahillere akın etti. Çocuklarıyla birlikte dolaşan aileler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. İlçe merkezindeki çay bahçelerini dolduranlar deniz manzarası eşliğinde çay içerken, çocuklar parkta güzel havanın keyfini çıkardı.
14.03.2020 16:46
- Son Güncelleme: 14.03.2020 16:55
Marmaris'te hava sıcaklığı 23 dereceye ulaştı. Özellikle corona virüs sonrası dışarıya çıkmayarak evlerinde oturan Marmarisliler, güzel havayla birlikte sahil kesimlerine gitti.
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Çocuklarıyla birlikte dolaşan aileler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. İlçe merkezindeki çay bahçelerini dolduranlar deniz manzarası eşliğinde çay içerken, çocuklar parkta güzel havanın keyfini çıkardı.
Plajda çocuklarıyla güneşli havanın keyfini çıkaran Murat ve Hale Metin çifti, "Virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi çok güzel bir karar oldu.
Fakat en azından çalışan ebeveynlerin biri idari izinli sayılsa çok daha iyi olacaktı.
Çocuklar okula biz işe gidiyorduk. Şimdi bakacak kimse olmadığı için sorun yaşayacağız" dedi.