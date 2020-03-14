Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirici besinler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Virüs ve bakterilere karşı vücutlarını daha dirençli bir hale getirmek isteyenler, bağışığı güçlendirici besinler hakkında araştırma yapıyor. Kan gruplarına göre besinler vücutta farklı etkilere sebep olmaktadır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?

İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...