162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?

NASA astronot alımı başvuru şartları merakla araştırılıyor NASA tarafından yapılan açıklamada, 162 bin dolar maaşla astronot alımı yapılacağı belirtildi. Ay ve Mars görevlerinde yer alacak astronot alımı için dünyanın birçok ülkesinden başvuru kabul ediliyor. Maaşların 105 bin dolar ile 162 bin dolar arasında değişeceği belirtiliyor. 3 Mart tarihinde başlayan başvuru süreci 31 Mart tarihinde sona erecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 15 yıl içinde gerçekleştireceği Ay ve Mars misyonlarında görev alacak astronotlar için yeni başvuruları kabul etmeye başladı.