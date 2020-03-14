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162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?
162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?
Yeni uzay keşifleri yapan NASA, astronot kadrosunu büyütmeyi hedefliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay ve Mars görevlerinde yer alacak astronot alımı yapacak. Programa katılacak kişilerin 105 bin dolar ile 162 bin dolar arasında maaş alacağı belirtildi. Peki, NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir? NASA astronot alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuruların 31 Mart'ta sona ereceği öğrenildi. En son 2015'de astronot eğitimi için ilan veren NASA, 18 bin 300 başvuruda 12 kişiyi kabul etmişti.
14.03.2020 16:50
- Son Güncelleme: 14.03.2020 16:50
162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?
NASA astronot alımı başvuru şartları merakla araştırılıyor NASA tarafından yapılan açıklamada, 162 bin dolar maaşla astronot alımı yapılacağı belirtildi. Ay ve Mars görevlerinde yer alacak astronot alımı için dünyanın birçok ülkesinden başvuru kabul ediliyor. Maaşların 105 bin dolar ile 162 bin dolar arasında değişeceği belirtiliyor. 3 Mart tarihinde başlayan başvuru süreci 31 Mart tarihinde sona erecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 15 yıl içinde gerçekleştireceği Ay ve Mars misyonlarında görev alacak astronotlar için yeni başvuruları kabul etmeye başladı.
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162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?
Euronews'te yer alan habere göre, 2 Mart'ta başlayan başvuru süreci 31 Mart'ta kadar devam edecek. Aynı habere göre, işe alınacak astronot adaylarının insanlı Ay ve Mars misyonlarında görev alması bekleniyor
162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?
En son 2015'de astronot eğitimi için ilan veren NASA, 18 bin 300 başvuruda 12 kişiyi kabul etmiş, en son 11 kişi ocak 2020'de eğitimini tamamlayarak diploma almıştı.
162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?
NASA'nın mevcutta 48 astronotu bulunuyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen NASA yeni uzay görevleri için Artemis Jenerasyonu astronotlar yetiştirecek.
162 bin dolar maaşla astronot alınacak! NASA astronot alımı başvuru şartları nelerdir?
NASA'nın başındaki isim Jim Brindenstine astronotların kadın ve erkeklerden oluşacağını ve adayların yıldızları keşfetmek için yeterli özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti.